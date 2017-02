Toscana, boom delle esportazioni di prodotti in Bulgaria

In particolare nel settore della moda

Firenze, 2 feb. (askanews) - Supera i cento milioni di euro il dato toscano delle esportazioni di prodotti in Bulgaria e circa un terzo arriva dall'area della provincia: 136 milioni di euro e il dato, dal 2010 a oggi, ha registrato un +36%. Firenze, in particolare, copre il 27% del dato regionale, esportando per 37milioni di euro.

Delle opportunità e degli strumenti utili per operare nel Paese ne ha parlato oggi, Luigi Salvadori, presidente di Confindustria Firenze, con Marin Raykov, Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria in Italia; Maria Luisa Meroni, vice presidente di Confindustria Bulgaria e Aldo Andreoni, senior banker - UniCredit Bulbank.

Il mercato bulgaro apprezza soprattutto i prodotti del sistema moda toscano: il comparto moda infatti, esporta per il 58% del totale venduto in questo Paese dalla regione, cioè il 17% dei prodotti moda venduti in Bulgaria dall'Italia, provengono dalla Toscana.