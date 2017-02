Torino, stroncato traffico di rame rubato: 12 arresti

A San Mauro l'azienda che smistava il rame rubato in NOrd Italia

Torino, 2 feb. (askanews) - La ditta Nuova Melchionna di San Mauro Torinese era diventata il centro nevralgico dello smistamento e della ricettazione del rame rubato in tutto il Nord e il Centro Italia. A scoprirlo dopo un anno di indagini i carabinieri di Settimo Torinese, insospettiti da un insolito via vai di furgoni ai cancelli dell'azienda, gestita da due cugini finiti in manette.

All'apice di un giro d'affari da 200mila euro al mese, c'erano Angelo e Gianfranco Melchionna, che dovranno anche rispondere di associazione a delinquere, oltre che ricettazione. Il primo era l'amministratore, che gestiva i rapporti con altre tre aziende a cui veniva smistato il materiale, il secondo era il titolare dei conti e addetto ai pagamenti dei corrieri del rame.

La manovalanza del furto era in mano ad una trentina di rom, ora indagati, che agivano tra le province di Piacenza, Macerata, Cremona e Torino. A Settimo torinese addirittura il campo da calcio della cittadina era stato completamente ripulito del rame. Ed è solo uno dei dieci grossi colpi tracciati con certezza dai militari, mentre su altri 40 sono in corso approfondimenti.(Segue)