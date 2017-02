Torino inasprisce le misure antismog

Torino, 13 feb. (askanews) - La giunta Appendino allargherà il divieto di circolazione ai diesel euro 4 in caso di sforamento dei 50 microgrammi per metro cubo di Pm 10 per una settimana consecutiva. Divieto di circolazione invece per tutti i diesel in caso di sforamento per tre giorni consecutivi del limite di 100 microgrammi. Lo ha anticipato l'assessore all'ambiente Stefania Giannuzzi oggi in consiglio comunale sul dibattito legato ai provvedimenti antismog. La delibera sarà approvata dalla giunta domani. Dura la reazione dell'opposizione: "Siete dei dilettanti - ha detto il leghista Fabrizio Ricca - il blocco non serve a niente". "E' una provocazione. Soltanto coloro che hanno auto povere sono bloccate nella mobiltà", ha aggiunto Roberto Rosso capogruppo dell'omonima lista civica.