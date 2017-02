Torino, Gruppo Pd in Consiglio: misure antismog inutili

Torino, 22 feb. (askanews) - Revocare il blocco della circolazione dei veicoli Euro 4 diesel a Torino. La richiesta è stata avanzata dal Gruppo consiliare del Pd.

"Il blocco per gli euro 4 deciso dalla Sindaca Appendino per il contrasto all'inquinamento atmosferico si sta rivelano per quello che è, inutile e vessatorio nei confronti dei cittadini. I dati sui livelli di inquinamento dimostrano che gli effetti dei provvedimenti non hanno avuto alcun esito positivo" hanno spiegato glie sponenti del Gruppo Pd in consiglio comunale, ricordando che il traffico a Torino "si è ridotto del 6 % a fronte di un fermo che riguarda 163mila auto su 550mila (quasi il 30% del parco auto)".

"Qualcosa non torna, gli effetti positivi non si vedono e il disagio per i cittadini e per le imprese è alto" ha attaccato ancora il gruppo consiliare del Pd, chiedendo "di revocare questo inutile blocco e con il medesimo atto suggeriamo di revocare le deleghe all'Assessora Giannuzzi che per settimane ha spiegato che il suo blocco avrebbe migliorato la qualità dell'aria".