Torino, da Comune 3 mln stanziati per emergenza sfratti

Torino, 7 feb. (askanews) - Quasi tre milioni di euro per l'emergenza sfratti a Torino. Ammonta precisamente a 2,983 milioni la cifra deliberata dalla Giunta comunale per "Fondo inquilini morosi incolpevoli" che, per tutto il Piemonte, assegna 7 milioni e 260 euro ai comuni ad alta tensione abitativa e con più di 15mila abitanti.

Questa mattina l'esecutivo di Palazzo Civico, su proposta dell'assessora al Welfare e alla Casa, Sonia Schellino, ha approvato la delibera con cui la Città di Torino aderisce all'avviso pubblico per la richiesta del contributo regionale. La domanda è un passaggio burocratico obbligato per ottenere lo stanziamento, seppure già definito nella sua entità. Il contributo massimo di cui potrà beneficiare ogni nucleo familiare è di 12mila euro.

A poter usufruire di contributi per il sostegno alla locazione, attraverso lo strumento del 'Fondo Salvasfratti' e la stipula di contratti a canone concordato mediante l'intermediazione dell'agenzia comunale Lo.Ca.Re., sono le famiglie con cittadinanza italiana (o di uno dei Paesi dell'Unione europea) oppure con regolare permesso di soggiorno, che abbiano un reddito Isee da regolare attività lavorativa non superiore ai 26mila euro, che siano già destinatarie di un atto di intimazione di sfratto per morosità, titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato e residenti nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno. Spetta inoltre agli uffici comunali verificare che i richiedenti non siano proprietari o usufruttuari di abitazioni in provincia di Torino.(Segue)