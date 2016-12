Torino: Appendino: rompere di colpo con passato sarebbe un danno

torino, 30 dic. (askanews) - "Adelante", ma con giudizio. "Con senso sabaudo, riconoscendo quanto fatto di buono e portandolo avanti". La sindaca di Torino Chiara Appendino rivendica senza imbarazzo il suo riformismo morbido che l'opposizione in città bolla come "continuità" con la precedente amminitrazione a guida Pd. Nella conferenza stampa di fine anno, assieme a quasi tutta la sua giunta, Appendino sottolinea di non aver nessuna intenzione di azionare un interruttore "on off", per chiudere con il passato: "sarebbe sbagliato, sarebbe un danno per l'ente e per tutti i soggetti che operano sul territorio", dice.

Utilizza il termine "amaro" per aver dovuto approvare e digerire la trasformazione dell'area ex Westinghouse in area commerciale per aggiustare i conti, ma riafferma la "piena responsabilità" degli atti compiuti in questi sei mesi. E promette che il 2017 sarà un anno completamente a "5 Stelle" il cui primo segnale di novità in una città che, afferma la sindaca, continua "ad essere divisa in due", è quello di spingere su piccoli interventi anziché su una grande opera , che però a comiciare dal parco della salute, e dalle altre opere già approvate in questa fine d'anno, proseguiranno sulla strada tracciata da Fassino. "Dobbiamo proare a rimettere al centro le periferie esistenziali", intendendo così non solo quelle geografiche, ma anche le sacche di emarginazione diffuse in città.

