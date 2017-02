Torino, allarme scabbia all'ospedale Martini

Torino, 2 feb. (askanews) - Due medici, un infermiere e un operatore socio sanitario del Pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino sarebbero stati infettati dalla scabbia. E' quanto risulta ad Askanews.

La malattia sembra sia stata contratta da una paziente dell'ospedale, un'anziana di Torino, che è stata due giorni in Pronto soccorso intorno al 19 gennaio. L'anziana era arrivata in pronto soccorso per altre patologie ed è poi stata ricoverata in medicina generale, dove si trova tutt'ora.

Tra i lavoratori dell'ospedale cresce la preoccupazione e sono in molti a sottoporsi in queste ore a visite dermatologiche.