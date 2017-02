Terziario, Bolzonello: dati positivi, secondo nostre aspettative

Udine, 16 feb. (askanews) - "I dati sono positivi, con indicatori tutti in linea con le nostre aspettative: ciò conforta molto perché il 2016 è stato l'anno in cui la Regione ha portato avanti decisive riforme a favore del commercio". Lo ha commentato il vicepresidente e assessore alle Attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello, in occasione della presentazione dell'indagine congiunturale sul quarto trimestre 2016, commissionata da Confcommercio Fvg e effettuata dall'Istituto di ricerca Format Research, tramite oltre 1500 interviste telefoniche a imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione nel periodo 1-7 febbraio 2017.

I dati, illustrati dal direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani alla presenza del presidente di Confcommercio regionale Alberto Marchiori, mostrano indicatori generali tutti positivi, con imprenditori che dichiarano un cauto ottimismo per il futuro. "Il dato che maggiormente mi conforta è quello sull'erogazione del credito, che rimane in linea con gli standard delle precedenti rilevazioni: lo considero estremamente positivo, perché non si registra una contrazione pur in un momento di complessità per il settore bancario", ha rilevato Bolzonello.