Terrorismo, Serracchiani: Fedriga vuole italiani impauriti

Trieste, 18 gen. (askanews) - "Fedriga e quelli come lui vogliono avere degli italiani impauriti e delle colpe da attribuire: non vogliono affrontare i problemi. Noi abbiamo preso la situazione in pugno, per dare sicurezza ai cittadini nel rispetto dei diritti umani". E' la replica della vicesegretaria dem Debora Serracchiani al presidente dei deputati della Lega Nord, Massimiliano Fedriga, secondo cui il Pd avrebbe "una gravissima responsabilità concreta per aver fatto entrare chiunque".

"Alla Lega Nord che chiede i CIE di una volta continua Serracchiani - dico che vuole la ripetizione di un fallimento sperimentato: abbiamo visto che luoghi con centinaia di profughi non sono gestibili con sicurezza, favoriscono disordini interni, generano comprensibili inquietudine nella popolazione e si prestano a diventare, quelli sì, potenziali nidi di reclutamento per i terroristi".

"La Lega Nord non ha saputo far fronte al fenomeno immigrazione in situazioni meno difficili quando era al governo e adesso - conclude la vicesegretaria - non può parlare come fosse il vigilante del Paese".