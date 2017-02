Terremoto, Zingaretti: tavolo su viabilità nelle aree del sisma

Roma, 3 feb. (askanews) - "L'incontro al Ministero di oggi è andato bene. Si è deciso, oltre ovviamente a riparare i danni causati dal sisma, di costituire un tavolo che in pochi giorni ridisegni una mappa della mobilità e che quindi metta in campo altre risorse per aggredire nodi che per quanto ci riguarda nel reatino, sono noti da tempo come difficoltà per la viabilità. Quindi anche in questo caso ci si sta muovendo nella giusta direzione". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento in merito all'incontro al Ministero delle Infrastrutture dedicato alla viabilità nelle aree del sisma.