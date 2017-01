Terremoto, Zingaretti: sempre in contatto con amministrazioni

Roma, 24 gen. (askanews) - "Non c'è stato un solo minuto nel quale non siamo stati a stretto contatto con tutte le amministrazioni, la vita sta tornando ovunque alla normalità già ieri è ripresa la pulizia dalla neve nelle aree dove si depositano le macerie, sta riprendendo la rimozione delle macerie così come la riapertura dei cantieri per montare le casette che erano ricoperti di neve e stiamo ripulendo". Così il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma a chi gli chiedeva di chi fosse la responsabilità istituzionale di dar risposte ai sindaci dell'area interessata dal sisma e dal maltempo anche alla luce dell'allarme legato alla diga di Campotosto. "Abbiamo affrontato tutto insieme, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Esercito, i volontari, per riaccendere subito i motori. La situazione è complessa ma adesso l'obiettivo è riprendere pancia a terra tutta l'opera di ricostruzione che avevamo iniziato".