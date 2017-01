Terremoto, Zingaretti: buon lavoro a Di Paolo, Mitolo e Porrello

Roma, 25 gen. (askanews) - "Voglio fare i miei migliori auguri di buon lavoro al consigliere Pietro Di Paolo, eletto a presidente della Commissione speciale sul terremoto e ai due vicepresidenti Daniele Mitolo e David Porrello". Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "L'organo appena insediato in Consiglio regionale svolgerà un ruolo delicato in un momento fondamentale per la ricostruzione delle aree della nostra regione colpite dal sisma" aggiunge Zingaretti.