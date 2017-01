Terremoto, Serracchiani: ricostruiremo scuola infanzia Samano

Udine, 24 gen. (askanews) - La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a ricostruire una scuola d'infanzia nel comune marchigiano di Samano (Macerata). Lo ha annunciato oggi a Udine la Presidente della Regione, Debora Serracchiani. "Abbiamo scelto questo comune perché è piccolo, con poco più di 3000 abitanti - ha spiegato Serracchiani - ma con una scuola dell'infanzia che raccoglieva 82 bambini di un'area montana importante, con tantissime frazioni. Ci sono dei comuni che conosciamo di più - ha proseguito - ma c'è anche una parte dell'Italia terremotata che si conosce di meno e il Friuli Venezia Giulia ha deciso di intervenire proprio qui, in particolare per le scuole. I bambini sono per ora ospitati in tende montate dentro il palazzetto - ha spiegato Serracchiani - e noi vogliamo che tornino nella loro scuola al più presto". Obiettivo, ha detto la presidente, "consegnate questa scuola chiavi in mano prima possibile, per cui è entrata nel piano nazionale di ricostruzione".

"La Protezione civile sarà soggetto attuatore - ha aggiunto -, ma abbiamo bisogno di procedure rapide, quindi anche l'intervento del governo per la semplificazione è importante". Costo dell'operazione, interamente realizzata dalla Protezione Civile regionale, progettazione compresa, intorno a 1 milione di euro. "Attendiamo che il Comune di Sarnano provveda all'abbattimento dell'edificio con un'ordinanza, poi siamo pronti a intervenire", ha detto la governatrice. "La nuova scuola sarà edificio strategico - ha ricordato l'assessore alla Protezione civile Paolo Panontin -, di classe 4".