Terremoto Lazio, Di Paolo: serve semplificazione burocrazia

Roma, 25 gen. (askanews) - "La riflessione sul costituire un organismo che potesse essere di supporto alle popolazioni terremotate emerse fin dai primi giorni dopo il sisma di agosto e siamo riusciti a costituirla all'interno della legge di stabilità e oggi finalmente abbiamo questo organismo". Così il presidente della Commissione consiliare speciale sul terremoto del Consiglio regionale del Lazio, Pietro Di Paolo, rispondendo ai cronisti subito dopo l'elezione. Due gli obiettivi che la Commissione porterà avanti - come spiegato da Di Paolo. in primo luogo quello "dell'ascolto degli amministratori, dei sindaci, delle popolazioni, delle categorie che ancora versano in condizioni molto difficili. Secondo obiettivo - ha tenuto a sottolineare il consigliere regionale - tentare di intervenire su ciò che riguarda la semplificazione burocratica e sull'accorciamento di queste 'maledette' procedure che in questo momento stanno emergendo come la vera criticità per superare la fase emergenziale ed iniziare quella della ricostruzione".