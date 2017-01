Terremoto, Iacop: vicini a popolazioni colpite

Trieste, 19 gen. (askanews) - "Ciò che sta accadendo in queste ore sembra realmente un accanimento della sorte. Siamo vicini a tutte le popolazioni colpite e, in questo momento, il nostro pensiero va all'hotel di Farindola, agli ospiti e ai soccorritori".

Così si è espresso Franco Iacop, Coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali e presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

"Proprio stamattina mi sono sentito con i presidenti delle Assemblee delle Regioni colpite dal sisma (Di Pangrazio, Abruzzo; Leodori, Lazio; Mastrovincenzo, Marche; Porzi, Umbria), che ormai da agosto sta sconvolgendo l'Italia centrale - ha aggiunto Iacop - per sottolineare come la prevenzione sia la chiave di svolta perché queste tragedie non si ripetano, indipendentemente dalle avversità naturali".