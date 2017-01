Terremoto, Hausmann: nel Lazio fornitura straordinaria mangime

Roma, 17 gen. (askanews) - "La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, assicurerà la fornitura straordinaria di fieno, di paglia e mangime per il bestiame nelle zone colpite dal sisma, per far fronte alle difficoltà di reperimento legate all'emergenza maltempo. Saranno, infatti, allestiti diversi punti di distribuzione sul territorio per consentire agli allevatori un tempestivo rifornimento per garantire l'alimentazione degli animali". Ad annunciarlo in una nota l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Lazio, Carlo Hausmann.