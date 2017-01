Terremoto, Errani: priorità è mettere in sicurezza le persone

Roma, 18 gen. (askanews) - "La nostra priorità è mettere in sicurezza le persone: rispetto a 24 ore fa per noi è cambiato tutto". Lo ha detto il commissario straordinario per la Ricostruzione post sisma Vasco Errani, in conferenza stampa dal centro operativo della Protezione Civile in corso a Rieti.

"Stiamo richiamando tutti i mezzi del sistema pubblico e privato per raggiungere le frazioni e i comuni rimasti isolati e questa è la ptiorità - ha aggiunto - Ora siamo ventre a terra a rispondere ai problemi delle persone".