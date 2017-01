Terremoto e maltempo, il Trentino coordina i soccorsi

Roma, 18 gen. (askanews) - Le nuove scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia questa mattina, insieme alle abbondanti precipitazioni nevose dei giorni scorsi, stanno creando notevoli disagi alle popolazioni di quelle zone. Già ieri, in conseguenza delle nevicate, il dipartimento della Protezione civile della Provincia, che coordina in materia tutte le regioni italiane, ha provveduto immediatamente all'attivazione di alcune colonne mobili, dotate di mezzi antineve.

Alcuni mezzi sono già arrivati a destinazione, altri sono in viaggio. In particolare sono mobilitati due automezzi fresa neve dal Trentino, uno da Bolzano, tre, uno grande e due piccoli, dal Veneto e cinque dalla Lombardia. In totale sono circa una sessantina gli uomini che garantiscono l'operatività dei mezzi inviati. E' stato inoltre attivato il sistema provinciale di Protezione civile con l'invio di 15 volontari dei Vigili del Fuoco.

Primo obiettivo dell'intervento, quello di liberare le strade principali al fine di poter assistere la popolazione. In una seconda fase, per la quale è in corso una ricognizione dei mezzi, verrà effettuato lo sgombero minuto della neve dalle vie secondarie e dai tetti. La centrale operativa della Protezione civile trentina è in video conferenza costante con il centro operativo della protezione civile nazionale, per monitorare continuamente la situazione.