Terremoto, Decaro (Anci): subito l'Esercito nei luoghi colpiti

Roma, 18 gen. (askanews) - "La situazione di grave emergenza che vivono in queste ore le comunità colpite dalle nuove scosse di terremoto e già flagellate in questi stessi giorni dal maltempo, richiede una risposta istituzionale eccezionale e immediata. Così come richiesto dai Sindaci delle aree interessate, rivolgo al Governo una sollecitazione a inviare l'Esercito nei luoghi colpiti, nei tempi più celeri possibili, per portare un sostegno concreto agli amministratori delle città già così duramente provate". Lo afferma il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.