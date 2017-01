Terremoto, Astral: nel reatino situazione strade sotto controllo

Roma, 17 gen. (askanews) - Nel reatino sono state intensificate le attività di sgombero della neve e di spargimento di sale su tutte le strade regionali e che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata. A comuncarlo è Astral spiegando che nella zona di Amatrice sta intervenendo, a seconda delle necessità segnalate via via dai Comuni e in osservanza del 'Piano neve' diffuso dalla Prefettura, anche su strade di non competenza, come la comunale "La Romanella", per garantire la viabilità in tutta l'area. Effettuato anche lo sgombero della neve all'interno della zona rossa di Amatrice per consentire ai militari del Genio civile di proseguire con le attività di rimozione delle macerie.

Per quanto riguarda la percorribilità delle strade provinciali 18 e 20, la Provincia di Rieti e l'Anas stanno provvedendo alla pulizia delle arterie e al filtraggio dei mezzi per verificare che montino catene o gomme termiche. E' stato incrementato il numero dei mezzi impiegati sul posto con quattro lame, due spargisale e, all'occorrenza, una turbina, mentre, dal 4 gennaio scorso ad oggi, sono stati sparsi circa 3 mila quintali di sale. Presidi di Astral Spa continuano ad essere garantiti in tutto il reatino, anche a supporto dei comuni che segnalassero difficoltà, come avvenuto recentemente nella zona di Accumoli. Al momento, la viabilità risulta regolare.