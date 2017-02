Terremoti Lazio, Cola (Coi): grazie a chi aiuta popolazioni

Roma, 27 feb. (askanews) - "A sei mesi dal drammatico sisma che ha colpito l'Italia centrale, il COI (Centro operativo intercomunale) di Amatrice ed Accumoli della Regione Lazio, vuole ringraziare tutti coloro che in questo lungo periodo non hanno mai smesso per un attimo di aiutare le popolazioni colpite". Cosi in una nota Fabrizio Cola coordinatore del Coi di Amatrice e Accumoli. "Oggi operano ancora con la stessa forza e competenza: volontari, Forze dell'Ordine, Polizia stradale, Polizie locali, Vigili del Fuoco e Forze Armate. Tutti in un unico coordinamento che ha consentito il superamento di problemi difficili, ma anche dei bisogni del singolo abitante delle zone terremotate. Vogliamo - dice -ricordare le enormi difficoltà di viabilità della zona, ora in gran parte superate, ma va sottolineato che senza uno sforzo costante della Questura e della Polizia Stradale, il territorio così fragile si bloccherebbe in un attimo. Se non vi fossero controlli antisciacallaggio e il controllo sugli afflussi dei mezzi pesanti e non, che a vario titolo giungono ogni giorno sul territorio sarebbe il caos. La solidarietà giunta da tutto il mondo ha ancora senso se veicolata nel rapporto con i Sindaci e con il COI. Si continua nel lavoro di ricostruzione per ridare condizioni di vita e dignità ad ogni cittadino".