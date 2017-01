Terme Recoaro, Veneto: autorizzata procedura concessione

Venezia, 4 gen. (askanews) - Dopo l'esito non favorevole della procedura di evidenza pubblica per individuare un affittuario delle Terme di Recoaro nel vicentino, la giunta regionale ha adottato un provvedimento con cui, per evitare l'ulteriore degrado del complesso termale, autorizza l'affidamento in concessione per la gestione temporanea dei servizi di manutenzione, vigilanza, custodia e sfruttamento della risorsa termale. Lo rende noto il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, precisando che l'operatore economico sarà individuato mediante una procedura negoziata per assicurare l'avvio della stagione termale 2017/2018.

