Taxi, Doria: Uber in Italia è concorrenza sleale

Genova, 23 feb. (askanews) - "I tassisti genovesi hanno ragione da vendere. Uber in Italia è concorrenza sleale". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Doria, parlando delle proteste dei tassisti che hanno interessato anche il capoluogo ligure, durante un'intervista sulla pagina Facebook de 'La Repubblica Genova'.

"Sono persone -ha sottolineato Doria- che non hanno sostenuto alcun costo per acquistare una licenza come invece hanno sostenuto i tassisti, persone che fanno altri lavori, che non sono in regola ma in nero. Io -ha concluso il primo cittadino- sono contro il lavoro nero in tutti i campi".