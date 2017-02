Stadio Roma, Zingaretti: i nostri uffici sono ancora in attesa

Roma, 16 feb. (askanews) - "Sullo stadio della Roma noi siamo in attesa, anzi non noi ma i nostri uffici, perché non siamo in una dinamica di valutazioni politiche ma di rispetto delle procedure amministrative. In Conferenza dei Servizi è depositato un parere negativo di Roma Capitale sul progetto. Fino a che non ci sono atti amministrativi che cambiano, migliorano o peggiorano quello che è depositato, per noi non cambia nulla". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di una conferenza al ministero del Lavoro, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sugli sviluppi che riguardano il progetto Stadio della Roma. "Noi leggiamo sui giornali ciò che sta avvenendo - ha aggiunto Zingaretti - e se ci sono evoluzioni aspettiamo atti formali che non dobbiamo fare noi".