Stadio Roma, Zingaretti: dal Comune uno sgarbo al sistema

Roma, 3 feb. (askanews) - "Sono rimasto colpito e purtroppo anche preoccupato da quello che si può anche raccontare come uno sgarbo, non istituzionale, ma al sistema. Chiedere la proroga di 30 giorni della conferenza dei servizi e la mattina dopo dare parere negativo al progetto. Quando sono aperte le conferenze dei servizi le parole e le conferenze stampa contano poco. Quando si protocollano giudizi di quel tipo - e in maniera del tutto inaspettata data la richiesta di sospensione - è evidente che siamo in un campo in cui mi riesce difficile comprendere ció che sta avvenendo". Così sulla vicenda dello stadio della As Roma il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, rispondendo ai cronisti a margine di un evento. "La conferenza dei servizi ora dovrà acquisire tutti i pareri, allo stato attuale il del Comune giudizio è negativo. Ora la conferenza acquisirà tutti i pareri, ma non sulla base delle intenzioni o degli auspici, ma sulla base degli atti amministrativi" ha concluso.