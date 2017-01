Stadio Roma, Palozzi (FI): ignobile la melina del M5s e di Raggi

Roma, 31 gen. (askanews) - "Il Comune di Roma ha richiesto e ottenuto la sospensiva di 30 giorni dei lavori della Conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma. Siamo di fronte all'ennesima ignobile melina della squadra grillina e della sindaca Raggi, evidentemente ancora prigioniera dei dissidi interni al Movimento 5 Stelle che sul progetto dell'impianto di Tor di Valle continua ad avere le idee piuttosto confuse". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio per Forza Italia e vicepresidente della commissione Urbanistica, Adriano Palozzi. "L'ennesimo esempio di inefficienza amministrativa che sta sotterrando l'immagine della Capitale d'Italia. Da par nostro, ribadiamo la bontà del progetto di stadio dell'As Roma quale opportunità di sviluppo economico e sportivo per la nostra città".