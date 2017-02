Stadio Roma, Miccoli (Pd): sindaca di parte contro interesse romani

Roma, 22 feb. (askanews) - "Il combinato disposto tra il cavillo burocratico dell'apertura del procedimento di vincolo da parte della Soprintendenza e l'odio che la Raggi nutre verso la Capitale e i suoi cittadini, sta definitivamente bloccando il progetto del nuovo stadio della A.S. Roma a Tor di Valle". Così in una nota Marco Miccoli, deputato romano del Pd, che aggiunge: "la sindaca si appresta ad annullare la delibera della Giunta Marino, che avrebbe dato il via alle edificazioni del privato per portare nella nostra città importanti opere pubbliche, senza alcuna spesa da parte del Comune. Opere che non vedremo mai, specie in quel territorio abbandonato da anni".

"A Roma abbiamo una sindaca che non fa gli interessi di tutti i romani: sostiene le manifestazioni violente, gli scioperi selvaggi e come nel caso dello Stadio sposa le tesi dei poteri forti. E' la sindaca di chi ieri - prosegue Miccoli - ha tentato di assaltare con violenza la sede nazionale del PD, ma non dei tifosi romanisti che manifestano pacificamente per un proprio stadio, senza bloccare la città e senza lanciare bombe carta o inneggiare ai tempi buoi della nostra storia. Pensavamo che fosse stato Alemanno il peggior Sindaco che Roma avesse mai avuto, e che ieri solidarizzava coi violenti sotto al Nazareno. Invece dobbiamo ricrederci: in soli otto mesi la Raggi, teleguidata da Grillo, sta facendo ancora peggio".