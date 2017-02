Stadio Roma, Grillo: Raggi sta studiando delle cautelative

Roma, 22 feb. (askanews) - "Non lo so" se si vada verso un no alla costruzione del nuovo stadio della Roma: "Si sta andando verso delle cautelative che sta prendendo la Raggi per il Comune, perché la situazione è un po' complessa". Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, arrivando in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi e i consiglieri pentastellati.