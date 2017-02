Stadio Roma, e Lillo (CI): Zingaretti non esente da colpe

Roma, 3 feb. (askanews) - "Zingaretti fa bene a preoccuparsi per la piega presa dal progetto del nuovo stadio della As Roma perché non è esente da colpe. La Regione Lazio non ha saputo avere quel ruolo attivo che le spetta nel momento in cui si è aperta la conferenza dei servizi lasciando che i Cinque Stelle, approdati in Campidoglio, sparigliassero le carte a loro piacimento. Le sue lacrime di coccodrillo sono inutile e fastidiose". Replica così alle parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, il consigliere regionale del Lazio, Fabio De Lillo (Cuoritaliani).

"Se Zingaretti ha davvero a cuore il nuovo stadio, importante non solo da un punto di vista sportivo, ma anche per riqualificare il quadrante di Tor di Valle - aggiunge - prenda in mano la situazione, una buona volta, come fece nel caso delle torri dell'Eur in cui ebbe un ruolo fondamentale per la realizzazione del progetto. Non si faccia dettare l'agenda dall'ideologismo grillino capace solo di dire no a tutto ciò che può essere utile allo sviluppo della Capitale. Altrimenti è semplicemente complice dello sfascio".