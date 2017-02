Stadio Roma, Civita: parlano atti, c'è parere non favorevole

Genazzano (Rm), 7 feb. (askanews) - "Verificheremo, abbiamo già dichiarato più volte la nostra disponibilità a collaborare con il Comune per valutare ogni atto che può migliorare il progetto. E' chiaro che però c'è una Conferenza dei servizi su un progetto definitivo, il cui proponente, ricordiamolo, è Roma Capitale che a fine agosto e a settembre ce l'ha formalmente trasmesso. Oggi parlano gli atti amministrativi, oggi c'è un parere non favorevole". Parole dell'assessore regionale del Lazio Michele Civita rispondendo ai cronisti a margine di un evento a Genazzano, in merito alla vicenda dello stadio della As Roma. Quanto a possibili margini anche tecnici per trasformare il no in sì, sia dal punto di vista dei tempi sia nel merito delle osservazioni, Civita ha chiarito che "se si pensa che lo stadio sia un'opera importante, credo ci siano ancora i margini per una verifica ulteriore ma bisogna superare pareri e posizioni ideologiche ed entrare nel merito del progetto. Abbiamo avuto 'solo' 5 mesi per discuterlo, scusate l'ironia, e speriamo che nel rush finale la discussione possano avere un peso e portare tutti a un confronto più di merito che possa far prevalere l'interesse pubblico".