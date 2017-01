Smog, ancora stop alle auto diesel domani a Torino

Torino, 12 gen. (askanews) - Ancora stop alle vetture più inquinanti a Torino che malgrado la nevicata dei giorni scorsi ha visto rialzarsi il livello dello smog per sette giorni di seguito sopra i 50 microgrammi per metro cubo consentiti. Domani quindi è previsto il divieto di circolazione per il traffico privato dalle 8 alle 19 per i veicoli fino ai diesel euro 3 e per i veicoli a benzina, gpl e metano, euro zero. Per il trasporto merci lo stop sarà in vigore dalle 8,30 alle 14 e dalle 16 alle 19.