Sky, Zingaretti: Regione Lazio pronta a fare la propria parte

Roma, 18 gen. (askanews) - "Sulla vicenda del trasferimento di una parte della redazione di Sky a Milano voglio essere chiaro: noi come Regione garantiamo e garantiremo, come abbiamo sempre fatto, di mettere in campo tutti gli strumenti possibili per impedire questa ulteriore grave perdita per la città. Però, questa è solo una parte di una vicenda molto più complessa: Roma purtroppo sta perdendo la propria vitalità e la propria capacità attrattiva". Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito alla possibilità che la sede Sky di Roma si trasferisca a Milano.

"E' una crisi di sistema molto grave nei confronti della quale non possiamo essere noi, Regione Lazio, l'unico soggetto attivo in campo. Anche le parole del Sindaco di Milano Sala che ora chiede alla Rai di spostare le proprie redazioni dei tg da Roma sono un segno importante che dimostra la vulnerabilità a cui è arrivata la nostra Capitale. O tutte le Istituzioni iniziano a fare la propria parte o di trasferimenti come quelli di Sky ne vedremo sempre di più".