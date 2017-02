Sky, Sabatini: Zingaretti snobba i sindacati

Roma, 10 feb. (askanews) - "Zingaretti continua a snobbare la richiesta di aiuto dei lavoratori Sky tanto che ha pensato bene di non presentarsi al tavolo con i sindacati convocato in Giunta. Ha preferito lasciare i comandi al vicepresidente Smeriglio". Così il consigliere regionale del Lazio, Daniele Sabatini. "Zingaretti proprio non vuole metterci la faccia, nonostante il Consiglio regionale, prima con una mozione unanime e poi con un invito formale della commissione di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione, lo abbia sollecitato a farsi carico di una vertenza che mette a rischio non solo posti di lavoro di giornalisti e tecnici Sky ma anche lo sviluppo del nostro territorio. Zingaretti si occupi meno delle beghe del Pd e più dei problemi di Roma e del Lazio, purtroppo è ancora il presidente di questa Regione".