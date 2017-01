Sky, Porrello (M5s): mi farò portavoce per impegno del Campidoglio

Roma, 26 gen. (askanews) - "Mi farò portavoce presso l'amministrazione capitolina affinchè tutti gli enti istituzionali presenti sul territorio regionale possano collaborare per una soluzione condivisa di questa vicenda che tuteli tutti i lavoratori, compresi quelli dell'indotto". A dirlo Devid Porrello, consigliere del M5S Lazio, spiegando che "oggi in commissione Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione abbiamo ascoltato il grido d'allarme che le parti sociali lanciano per una vicenda che ha dell'incredibile: un'azienda sana, che si vanta per l'aumento del fatturato e del numero di abbonati come fa Sky licenzia 120 lavoratori e ne trasferisce 300 da Roma a Milano senza considerare il danno arrecato alle famiglie e al tessuto sociale, imprenditoriale ed economico della Capitale e della regione che la ospita. La scelta di Sky rappresenta un pericoloso precedente e mi stupisce il silenzio che sta accompagnando la vicenda perché questo modus operandi potrebbe allargarsi anche ad altri operatori dell'informazione. Sky oggi era convocata in audizione ma non è venuta, lasciando le molte domande senza risposte" conclude Porrello.