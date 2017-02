Sky, Meloni(Fdi): Giunta Raggi pressappochista e deludente

Roma, 9 feb. (askanews) - "Oggi l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Roma, Adriano Meloni, ha risposto in Assemblea capitolina alla nostra interrogazione sulla scelta di Sky Italia di chiudere la sua sede romana e avviare un piano di esuberi. Avevamo chiesto alla Giunta Raggi interventi urgenti, concreti e precisi per risolvere questo problema ma la sua risposta è stata molto deludente: l'impegno del M5S in Campidoglio si è limitato ad un "accordo verbale con la Regione Lazio per intervenire sul Governo". Praticamente siamo davanti al nulla cosmico e al solito pressapochismo con il quale il M5S sta governando la Capitale. E speriamo almeno che questo accordo verbale non venga definito dalla Raggi il 92mo obiettivo raggiunto dalla Giunta. Fratelli d'Italia continuerà a seguire la vertenza Sky: è una priorità di tutte le Istituzioni, a partire dal Governo, per scongiurare che Roma subisca un'altra grave perdita in termini di posti di lavoro e investimenti". Lo dichiara la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dopo il question time di questa mattina sulla crisi di Sky.