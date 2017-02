Sky, Cangemi: Zingaretti tace, ci dica cosa vuol fare

Roma, 13 feb. (askanews) - "Good morning Zingaretti, siamo ancora in attesa di conoscere il suo pensiero e, soprattutto, cosa intenda fare per i lavoratori Sky". Così il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente della commissione consiliare di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione. "Il tempo stringe - aggiunge - l'azienda prepara le valigie per Milano e Zingaretti tace. Ha evitato l'incontro con i sindacati e non si riesce a comprendere quali azioni intenda intraprendere per dare un aiuto concreto a giornalisti e tecnici che rischiano il posto di lavoro. Per non parlare dell'assoluto disinteresse per la perdita di competitività di Roma e del Lazio che vedono una grande azienda scappare a Milano. Zingaretti ha un solo futuro di cui si preoccupa, il suo".