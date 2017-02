Sky, Cangemi: Zingaretti chiama sindacati e diserta tavolo

Roma, 10 feb. (askanews) - "Zingaretti, prima convoca in Regione il tavolo con i sindacati per affrontare la vertenza Sky, e poi lo diserta lasciando a presiederlo il vicepresidente Smeriglio, l'unico che ci mette la faccia. Il governatore fuggiasco come al solito se la svigna, un comportamento irresponsabile e vergognoso. Zingaretti non ha alcun rispetto dei lavoratori, si preoccupa solo della sua poltrona". A dirlo il consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente della commissione consiliare di Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione.