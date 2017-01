Sky, Cangemi: disdico abbonamento in solidarietà con i lavoratori

Grave assenza azienda in commissione consiglio regionale

Roma, 26 gen. (askanews) - "Disdico il mio abbonamento Sky in solidarietà con i giornalisti e i tecnici di via Salaria. L'azienda ha disertato l'audizione, in commissione consiliare di vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione, convocata sulla chiusura della sede romana del telegiornale a favore di Milano. Un'assenza grave perché manca di rispetto verso il Consiglio regionale e soprattutto è stata giustificata con una lettera vergognosa che offende i lavoratori e quanti si stanno interessando del loro futuro".

E' la personale protesta del consigliere regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, presidente commissione Vigilanza sul Pluralismo dell'Informazione. "Convocherò di nuovo i rappresentanti di Sky poiché la Commissione resta aperta sul problema e, nel frattempo, stiamo lavorando ad una mozione unitaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale alla prima seduta utile".