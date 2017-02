Sky, Bonafoni (Si-Sel): bene la mozione del consiglio Lazio

Roma, 1 feb. (askanews) - "E' una tappa fondamentale l'approvazione oggi all'unanimità in Consiglio regionale di una mozione, firmata da tutti i capirguppo e da molti consiglieri, per affrontare la vicenda della chiusura della sede romana di Sky". Così la consigliera regionale di Si- Sel e componente della Commissione regionale di vigilanza sul pluralismo dell'informazione, Marta Bonafoni. "Oggi, ancora una volta, il Consiglio regionale ha voluto prendere una posizione chiara e unanime rispetto a una vicenda paradossale, se pensiamo al fatturato in crescita dell'azienda, che rischia di stravolgere la vita umana e professionale di quasi 500 dipendenti. Con la mozione l'Aula impegna il Presidente e la Giunta regionale a intraprendere, di comune accordo con la Sindaca di Roma Capitale, tutte le azioni volte a tutelare i lavoratori di Sky che rischiano il licenziamento e il trasferimento e a garantire un'opportuna presenza istituzionale al tavolo aperto dalla Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione".