Sisma, Viminale: inviati altri 100 vigili del fuoco e mezzi

Roma, 18 gen. (askanews) - Il ministro dell'interno, Marco Minniti, è in continuo contatto con i prefetti delle aree colpite dagli eventi sismici di oggi e con i vertici del Dipartimento dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico del Viminale e del Corpo nazionale. Lo rende noto il Viminale, sottolineando che "il lavoro dei vigili del fuoco, delle prefetture interessate e degli operatori della sicurezza procede senza soste per assicurare ogni intervento a salvaguardia delle popolazioni coinvolte". E oltre ai 750 vigili del fuoco già presenti nelle zone del sisma, altri 100 sono stati inviati sul posto e tra questi anche unità specializzate per la possibile attività di ricerca sotto le macerie, "anche se al momento - riferisce il Viminale - non risultano pervenute segnalazioni di persone coinvolte".

Inviati sul posto anche mezzi gommati dei vigili del fuoco per superare il problema della viabilità difficoltosa a causa della neve. Gli elicotteri del corpo, intanto, stanno effettuando ricognizioni dall'alto sulle aree interessate, in appoggio alle operazioni che si stanno svolgendo a terra.