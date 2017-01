Sisma, sindaco Aquila: qualche migliaio sfollati, servono brandine

Roma, 18 gen. (askanews) - Nell'aquilano, dopo le forti scosse di stamattina, ci sono "qualche migliaio di sfollati": lo dice ad Askanews il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, spiegando che alcune persone stanno arrivando dalla provincia, ai quali si aggiungono gli aquilani che "stanotte non dormiranno certo nelle loro case".

Quindi l'emergenza ora per l'Aquila è far fronte ai posti letto: "Abbiamo bisogno di brandine, almeno duemila brandine, perché sto aprendo tutte le scuole prefabbricate per ospitare gli sfollati ma non abbiamo brandine".