Sisma, sindaco Aquila: danni a Campotosto e Montereale e Aringo

Roma, 18 gen. (askanews) - "Abbiamo notizie di crolli, danni sicuramente alla sede del comune di Campotosto, ma non si riesce a determinare l'entità anche a causa della neve": lo ha detto ad Askanews il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Spiegando che "il vicesindaco di Campotosto, che è anche proprietario di un bar, dal suo locale che dista tre metri dal municipio non riesce a vedere niente a causa della neve". "Notizie di crolli ci sono anche - ha aggiunto - su Montereale, ed Aringo". Cialente ha riferito anche che la strada per Campotosto è bloccata. In questi minuti i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerla.