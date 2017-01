Sisma, Raggi: a Roma saranno avviate verifiche su scuole e uffici

Roma, 18 gen. (askanews) - "Non abbiamo emesso alcuna ordinanza di chiusura delle scuole, abbiamo tuttavia ritenuto opportuno in via precauzionale, chiudere la metropolitana e aprire i varchi ztl per favorire comunque la circolazione dei mezzi". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un video postato sulla sua pagina Facebook.

"Saranno avviate nelle prossime ore le verifiche speditive sugli edifici scolastici e sugli edifici pubblici per verificare che comunque l'impatto di questo sisma che ha colpito il centro Italia non abbia determinato danni a carico delle nostre strutture", conclude la prima cittadina della Capitale.