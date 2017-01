Sisma, Protezione civile Lazio: possibile dormire negli alberghi

Roma, 18 gen. (askanews) - "A seguito delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il Centro Italia è possibile per i cittadini delle zone interessate del Lazio, le cui abitazioni abbiano riportato danni che le rendono potenzialmente inagibili, usufruire di una sistemazione alloggiativa alternativa presso le strutture alberghiere della provincia di Rieti e della costa Adriatica. I comuni coinvolti dovranno verificare le esigenze alloggiative e individuare la struttura di destinazione e comunicare a regionelazio.dicomac@protezionecivile.it, per i comuni di Amatrice e Accumoli al Coi di Amatrice all'indirizzo accumoli@regione.lazio.it e a coiposta@regione.lazio.it (per gli altri comuni)". Lo comunica in una nota la Protezione civile della Regione Lazio.