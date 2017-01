Sisma, Protezione civile Campania: verifiche in atto

Napoli, 18 gen. (askanews) - Le scosse che questa mattina hanno nuovamente segnato il Centro Italia, sono state nettamente distinte anche in Campania. Lo rende noto un comunicato della Protezione civile regionale che assicura l'avvio di verifiche assicurando, al contempo, che non risultano danni a persone e cose. La Sala Operativa della Protezione civile regionale - prosegue la nota - sta provvedendo a effettuare una ricognizione sul territorio in stretto collegamento con i Vigili del fuoco e i Sindaci. I tecnici della Regione Campania impegnati da settembre nelle verifiche di agibilità sismica sugli edifici danneggiati nelle zone terremotate, continuano ad operare e sono stati invitati ad utilizzare le cautele connesse alla criticità.