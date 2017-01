Sisma, Pinotti: esercito completamente mobilitato. Lo Stato c'è

Roma, 18 gen. (askanews) - "Siamo presenti nell'area del cratere da subito, da quando c'è stato il terremoto, abbiamo intensificato da ieri l'intervento sull'emergenza neve. Oggi, dopo queste nuove scosse stiamo allertando altri assetti che provengono sia dal nord Italia che dal sud proprio per dare il massimo di disponibilità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, in collegamento con Rai News24.

"Siamo in continuo contatto con l'ingegner Curcio - ha aggiunto - questa mattina ci siamo sentiti con il presidente del Consiglio Gentiloni che dalla Germania mi chiedeva di dare la massima disponibilità, come ovviamente sempre le forze armate fanno: l'esercito è completamente mobilitato. Sentiamo l'esigenza di essere presenti il prima possibile in tutti i luoghi. Abbiamo bisogno di raggingere le frazioni e le zone montante e per questo abbiamo messo a disposizione anche tutti i mezzi dell'esercito: molto richiesti sono i cosiddetti Bruchi, mezzi cingolati in dotazione alle truppe alpine". "Vogliamo - ha detto il ministro - che tutti i cittadini possano sentire che lo Stato c'è ed è vicino in questo momento di difficoltà".