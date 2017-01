Sisma, Mibact: riunione a Rieti su patrimonio culturale ferito

Roma, 18 gen. (askanews) - Il segretario generale del Mibact, Antonia Pasqua Recchia, presiederà oggi pomeriggio una riunione presso la direzione comando e controllo della Protezione civile di Rieti alla quale parteciperanno tecnici e dirigenti del ministero impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio culturale nelle zone del sisma, tra cui il soprintendente speciale Paolo Iannelli che ha segnalato un generale aggravamento dei danni e in particolare il crollo del campanile della chiesa di Sant'Agostino.

"Il crollo del campanile di Sant'Agostino, già irrimediabilmente danneggiato dalle scosse dei mesi scorsi, è un ulteriore colpo all'identità della comunità di Amatrice - dichiara il segretario generale Recchia - e proprio in questi giorni erano in corso le prime attività propedeutiche alla sua messa in sicurezza e ripristino, che da progetto predisposto e approvato insieme ai Vigili del Fuoco avrebbe dovuto incominciare il 23 gennaio. La riunione di oggi servirà a riprogrammare tutti gli interventi di messa in sicurezza".