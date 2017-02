Sisma, Farmacisti volontari in viaggio verso Campotosto

Roma, 1 feb. (askanews) - Su richiesta della direzione della Protezione Civile, l'Associazione Farmacisti Volontari si è nuovamente mobilitata per portare soccorso nelle zone colpite dal sisma. Oggi la Colonna di Verona, guidata dal responsabile dell'Associazione provinciale, Paolo Pomari, si è messa in viaggio per raggiungere Campotosto, dove la Farmacia Cocco, l'unica del comune, è ora inagibile. Grazie al camper farmacia della Colonna veronese, la titolare potrà così continuare a fornire l'assistenza farmaceutica ai cittadini. Come si ricorderà, il paese di Campotosto, in provincia dell'Aquila, è uno di quelli che più ha subito anche le conseguenze delle straordinarie nevicate delle ultime settimane.

"I nostri volontari, guidati dalla collega Enrica Bianchi stanno facendo tutto il possibile per rispondere alle necessità dell'opera di soccorso" ha detto il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, senatore Andrea Mandelli, "a loro va il nostro ringraziamento così come alle popolazioni, e ai colleghi, sottoposti a una prova così dura va la solidarietà di tutta la professione".