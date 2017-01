Roma, 18 gen. (askanews) - Per l'emergenza neve in Abruzzo "siamo in contatto con le forze armate, intervengono le regioni Lombardia, Trentino, Veneto, siamo in contatto con Piemonte e le altre i per migliorare la parte neve. Oggi c'e' stata la scossa e le gestiremo entrambe".

Lo ha spiegato il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, parlando a SkyTg24