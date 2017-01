Sisma, domani chiusi uffici delle Regione all'Aquila

Roma, 19 gen. (askanews) - Chiusura prorogata a domani, venerdì 20 gennaio, per gli uffici della Regione Abruzzo dislocati all'Aquila e nella provincia. Lo comunica il direttore generale, Cristina Gerardis, dopo che il prefetto dell'Aquila ha prorogato in mattinata l'ordinanza di chiusura di tutti gli uffici pubblici della provincia. Per quanto riguarda invece gli uffici regionali delle sedi di Pescara, il direttore generale informa che i controlli di staticità disposti a seguito degli eventi sismici di ieri, effettuati nella prima mattinata, hanno dato tutti esito negativo e che non sono state rilevate criticità strutturali. Per Pescara, dunque, rimane confermato lo svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici regionali secondo le normali modalità.